Ex-ator mirim da Globo muda nome, visual e agora é psicólogo

No ar como ‘René Junior’ na reprise de ‘Fina Estampa’, o ator David Lucas, que agora atende pelo nome de David Paz, mudou de visual e de profissão.

De acordo com o ‘Notícias da TV’, David Paz atua como psicólogo e faz conteúdo sobre mente humana no Youtube. O último papel dele na TV foi em 2016 na novela ‘Êta Mundo Bom’.

David, que estreou na Globo aos 9 anos, explicou o motivo de ter mudado de profissão. “Trabalhei como ator dos meus sete aos 21 anos. Queria ter contato com outras formas de construção, com outras áreas, outras pessoas, outras perspectivas. Sou artista, fazer arte faz parte da minha essência. Hoje, ela se apresenta de outra forma. Não trabalho mais como ator, mas, a título de exemplo, tenho lançado algumas músicas que componho, além de dividir textos, pensamentos, com a galera que acompanha meu trabalho”, contou ele à publicação.

O psicólogo também mantém um perfil no Telegram em que dá curso sobre carreira. Atualmente, ele se sustenta com a mensalidade desse curso, workshops e trabalhos de consultoria.

David contou que as pessoas pedem que ele volte à TV ao vê-lo em reprises e ele não descarta a possibilidade. “A possibilidade de voltar a atuar existe, sim. Neste momento, meu foco está voltado para outras formas de atuação profissional, mas nada impede de, se eu vir sentido, voltar a atuar. Sou artista, minha essência é de artista. Trago para o meu profissional as formas de expressão que vejo sentido no momento”, concluiu.