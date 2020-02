Ator Milton Gonçalves sofre AVC após feijoada e é internado às pressas

Milton Gonçalves, 86 anos, está internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, após sofrer um acidente vascular cerebral isquêmico. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, o AVC aconteceu após o ator participar da feijoada do Salgueiro, no último domingo (9).

Em comunicado oficial, a unidade hospitalar informou que o ator deu entrada no hospital na segunda-feira (10) e seu estado de saúde inspira cuidados. Leia na íntegra a nota:

"O Hospital Samaritano Barra informa que o Sr. Milton Gonçalves deu entrada na unidade na manhã da última segunda-feira,10/02, em virtude de um acidente vascular cerebral isquêmico. Ele recebeu atendimento clínico e cirúrgico endovascular e encontra-se internado na unidade neuro intensiva. O estado de saúde do paciente inspira cuidados".