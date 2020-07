Ator diz que pode ser filho de Francisco Cuoco e quer exame de DNA

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Francisco Cuoco pode ter mais um filho. Isso porque o também ator Anthony Junior, de 41 anos, diz que pode ser filho do artista e pediu um exame de DNA.

De acordo com o jornal “Extra”, Anthony soube há dois anos pela tia que a mãe teve um breve romance com Cuoco em 1978. Eles teriam se conhecido em um restaurante, Anthony guarda uma foto da mãe com Francisco e agora espera que consiga fazer um exame de DNA.

Anthony disse que quer apenas acabar com a dúvida se Cuoco é ou não seu pai biológico. Ele afirma já ter tentado entrar em contato com o ator, mas não teve êxito.

