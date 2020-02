Fábio Assunção curte sol e ostenta boa forma aos 48 anos

Foto: Reprodução / Instagram

O ator Fábio Assunção, de 48 anos, arrancou suspiros ao compartilhar uma série de cliques ousados no Instagram, neste domingo (16). Ele foi clicado se refrescando na piscina e ostentou um corpinho de dar inveja aos mais jovens.

Usando uma bermuda e com o sol refletindo em seu rosto, o ator exibiu seu corpo sarado. “Cara lavada de sol!!!! Axé!!!!”, legendou. Várias famosas comentaram no post do artista.