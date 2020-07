Apaixonados em 'Diário de Uma Paixão', Ryan Gosling e Rachel McAdams se odiavam por trás das câmeras

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

Em "Diário de Uma Paixão", Ryan Gosling e Rachel McAdams formam, sem dúvidas, um dos casais com mais química do cinema contemporâneo e já deixaram milhares de pessoas suspirando com a emocionante e tórrida história de amor de cinema.

No entanto, um fato que deixou muitos fãs impressionados na época é que nos bastidores os dois se "odiavam".

Logo "de cara", Ryan Gosling não teria simpatizado com Rachel McAdams. Durante as primeiras filmagens de ‘Diário de uma Paixão’, o ator teria pedido ao diretor Nick Cassavetes que substituísse a colega por outra atriz.

Após não atender ao pedido - até porque Rachel era super talentosa e arrasou no teste para o papel - em um ‘belo dia’, o diretor chegou ao estúdio de filmagens e encontrou os dois berrando um com o outro.

A situação ficou tão feia que Cassavetes chamou os atores para que conversassem e resolvessem tudo. E parece que, por fim, deu certo.

O surpreendente é que - pasmem - a tensão acabou sendo transformada em atração e os dois começaram a namorar depois das gravações, ficando juntos até 2008.