Morre aos 73 anos o ator Gésio Amadeu, de 'Chiquititas', 'Sítio do Picapau' e 'Terra Nostra'

Morreu nesta quarta-feira (5), aos 73 anos, o ator Gésio Amadeu, vítima de Covid-19, no hospital Santa Maggiore, em Santa Cecília

O artista interpretou o Chefe Chico em "Chiquititas" (SBT), além de ter atuado em "Terra Nostra (Globo), "Sítio do Picapau Amarelo" e Renascer. Ele também fez as duas versões de Sinhá Moça (1986 e 2006), e a mais recente, Velho Chico (2016). Gésio fez, ainda, pelo menos 14 filmes e cerca de 34 produções no Teatro.

O ator não resistiu às complicações decorrentes da Covid-19 após passar três meses internado. O filho de Gésio, Mario Amadeu, informou a morte ns redes sociais: "Meu pai acabou de falecer. Falência múltipla de órgãos. Por ora, somente essa informação. Assim que possível, postaremos mais. Obrigado".