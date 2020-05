Filme 'Resgate' pode ter nova sequência, diz site

Não ao lockdown em Manaus

O filme "Resgate" vai ganhar uma sequência. Com cenas eletrizantes que narra história de um veterano de guerra australiano, interprestador pelo ator Chris Hemsworth, contratado para salvar o filho de um milionário indiano, que foi sequestrado e enclausurado em Bangladesh vai ganhar continuação na plataforma da Netflix, segundo o site UOL.

A nova franquia do filme não foi confirmada pela Netflix, mas de acordo com o site, o segundo filme pode ser o retorno do personagem missão de resgate em Ciudad del Este, no Paraguai. A nova sequencia do filme está prevista apenas para 2023.