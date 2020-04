Ator Bruce Alpress, de 'O Senhor dos anéis', morre aos 89 anos

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

O ator Bruce Allpress morreu aos 89 anos. Ele enfrentou um câncer de pulmão nos últimos anos e há 6 meses foi diagnosticado com a doença de Lou Gehrig, que causa a morte de neurônios que controlam músculos voluntários.

Alpress interpretou o personagem Lorde Aldor, no filme "As Duas Torres", da franquia de "O Senhor dos Anéis". Segundo o site UOL, a família anunciou a morte do ator ao site Stuff. Ele morreu na última quinta-feira (23), de forma pacífica, ao lado de seus cinco filhos.