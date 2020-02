Mayra Cardi faz temperatura subir ao se filmar em momento íntimo

A ex-BBB Mayra Cardi esquentou a temperatura no Instagram, nesta segunda-feira (24), ao compartilhar com seus seguidores um momento muito íntimo: o banho.

Cobrindo apenas os seios com as mãos, a coach publicou dois vídeos nos stories tomando banho de chuveiro completamente pelada. Mayra, que já ajudou várias famosas a emagrecer, ostentou um corpaço com curvas exuberantes.

Mayra Cardi é casada com o ator Arthur Aguiar e tem uma filha, Sophia fruto do relacionamento com o ator. Ela também tem outro filho, o Lucas, de outro relação.