Malvino Salvador fala sobre sua saída da Rede Globo

Recentemente foi noticiado que Malvino Salvador não teve seu contrato renovado com a Globo. Sobre o assunto o ator falou com a colunista Fábia Oliveira, do jornal ‘O Dia’.

"Acredito que as pessoas receberam essa notícia com mais impacto do que eu. Essa mudança faz parte do nosso mercado atual. Tenho um parceria de mais de 15 anos com a Globo e ela pode continuar. O que muda é que agora não há exclusividade. O que pode ser muito bom, inclusive”, contou,

O trabalho mais recente do ator foi na novela ‘A Dona do Pedaço’.