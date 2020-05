Frota insinua 'patrocínio' da Havan em ato pró-Bolsonaro e diz que 80% de barracas no protesto estavam vazias

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

Manifestantes realizam neste domingo (3), mais um ato em apoio ao presidente Bolsonaro, com críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao Congresso.

Barracas foram montadas do lado de fora do Congresso, entretanto, o que chamou a atenção, foi que todas as barracas eram iguais e são encontradas na loja Havan, onde o proprietário é bolsonarista.

A deputada @Biakicis postou hoje mais cedo sobre um acampamento Bolsonarista. Ela só esqueceu de falar que 80% das barracas estavam vazias e que alem de serem iguais, as barracas são vendidas na @havanoficial estranho, não? @joicehasselmann @PSDBoficial @PSL_Nacional pic.twitter.com/idRLWQCF0s — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) May 3, 2020

O deputado Alexandre Frota gravou um vídeo onde levantou a suspeita de que o ato possa ter sido patrocinado pela empresa e disse que ao averiguar o suposto acampamento de manifestantes, verificou que 80% das barracas estariam vazias.