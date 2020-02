Com placar arrasador, Flamengo segue massacrando Atlético-PR na Supercopa do Brasil

Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam na manhã desse domingo (16), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E a situação não é nada boa para o Atlético que está sendo massacrado por 3x0 pelo oponente.

O time até que se esforça, mas tem errado bastante os passes e cometendo uma falta atrás da outra. O Rubro-negro se aproveita da falta de estratégia do rival e com certa folga vai levantando com segurança a taça da Supercopa do Brasil.

Os três gol marcados até agora são de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.