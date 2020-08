CBF autoriza Atlético-GO escalar jogadores com Covid-19 para jogo contra o Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou o recurso do Atlético-GO e liberou o clube para escalar quatro jogadores que testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19), em exames realizados no último domingo (9). Isso significa que os atletas podem jogar nesta quarta-feira (12), às 20h30 (horário de Brasília), contra o Flamengo, em Goiânia (GO), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo, a partir das 20h.

O Dragão ainda emitirá nota oficial sobre o caso. À Agência Brasil, a assessoria de comunicação atleticana confirmou a resposta positiva da CBF e informou que os jogadores já vinham sendo acompanhados, tendo cumprido o protocolo de quarentena, e não têm mais potencial de transmissão da covid-19. O clube não disse quais atletas haviam testado positivo.

O secretário-geral da CBF, Walter Feldman, revelou a contaminação dos atletas em entrevista à emissora FOX Sports, na noite da última terça-feira (11). A novidade surpreendeu Vagner Mancini, técnico do próprio Atlético-GO. Na coletiva que concedeu no mesmo dia, pela manhã, ele disse que ainda aguardava o resultados dos exames do elenco.

A partida desta noite marca a estreia do Atlético-GO no Brasileiro. A equipe goiana enfrentaria o Corinthians no domingo (9), mas o jogo foi adiado porque o Timão estava envolvido com a decisão do Campeonato Paulista. Com a liberação dos atletas que positivaram para a covid-19, o único desfalque é o meia Renato Kayser, com uma lesão muscular na coxa esquerda. O Dragão não disputa um compromisso oficial desde 14 de março, quando bateu o Grêmio Anápolis por 2 a 1, pelo Campeonato Goiano.

O Flamengo, por sua vez, tem força máxima para ir à campo pela segunda vez na competição. A novidade em relação à derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, no domingo, é o meia Diego, que perdeu a partida anterior devido a uma virose. Confira AQUI a classificação do campeonato.

Além de Atlético-GO e Flamengo, mais seis jogos movimentam a primeira quarta-feira de futebol da Série A do Brasileirão. Após a partida em Goiânia, a Rádio Nacional transmite, ao vivo, a partir das 22h30 (horário de Brasília), os detalhes de Fluminense e Palmeiras. A bola começa a rolar no Maracanã às 21h30.

Confira, abaixo, os duelos desta quarta (12), sempre no horário de Brasília.

19h15 - Red Bull Bragantino x Botafogo

19h15 - Atlético-MG x Corinthians

19h15 - Athletico-PR x Goiás

20h30 - Bahia x Coritiba

20h30 - Atlético-GO x Flamengo

21h30 - Fluminense x Palmeiras

21h30 - Ceará x Grêmio