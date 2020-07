Atleta de 19 anos morre em acidente de carro na Espanha

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

A atleta Claudia Hernández Rey, de 19 anos, morreu em um acidente de carro em uma rodovia na Espanha. Ela era a capitã do Granada Joven e, de acordo com UOL, viajava com quatro amigos para uma casa de campo.

O veículo saiu da estrada e acabou batendo contra uma árvore. A jovem morreu no local e as outras vítimas tiveram ferimentos e foram encaminhadas a um hospital da cidade.