Lutador desmaia no aquecimento e tem confronto cancelado no UFC Las Vegas

O lutador Trevin Giles que enfrentaria Kevin Holland na luta de abertura do UFC Las Vegas, ocorrida na noite desse sábado (1), teve sua participação cancelada no evento depois de desmaiar enquanto se aquecia nos bastidores do UFC Apex.

O atleta já se preparava para o grande momento quando passou mal e precisou ser amparado pelos médicos do UFC. O desmaio foi rápido, mas os especialistas preferiram não arriscar e poupar o atleta.

Assim, o evento que constava com um card de 11 lutas, acabou com oito. Isso porque pela pela manhã, um atleta testou positivo para a Covid-19 e teve que ser retirado da lista de confrontos. No dia anterior (31), outros quatro já teriam sido cortados do evento horas antes da pesagem oficial.