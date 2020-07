Bicampeão mundial de snowboard, Alex Pullin é encontrado morto durante pesca

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

O australiano Alex "Chumpy" Pullin, de 32 anos, foi encontrado morto nesta quarta-feira (08), após um mergulho que ele teria feito durante uma pesca. O acidente ocorreu região da Gold Coast, no estado de Queensland, na Austrália. Ele era atleta olímpico e bicampeão mundial de de snowboard cross.

Segundo a Isto É, o corpo de Chumpy foi encontrado por um mergulhador e o corpo estava no fundo do mar, sem máscara de oxigênio e com um arpão utilizado na pesca. Após serem acionados, os socorristas ainda tentaram reanimá-lo, mas já estava sem vida.

Alex 'Chumpy' foi o porta-bandeira da Austrália nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi-2014. Diversos atletas no mundo inteiro lamentaram o ocorrido nas redes sociais.