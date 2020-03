Mesa-tenista brasileira morre aos 48 anos com suspeita de coronavírus

Tempos amargos

A mesa-tenista paraolímpica Eliane Côrrea, 48, morreu no último fim de semana com suspeita de coronavírus.

Segundo a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Eliane passou mal com falta de ar e foi levada ao hospital por familiares, mas acabou não resistindo e veio a óbito. Ela foi diagnosticada com a Covid-19, e estava internada no hospital para tratamento da doença.

O resultado do exame só sairá em 10 dias. Eliane foi enterrada sem velório como medida para evitar a propagação da doença.