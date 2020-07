Máscara durante exercício físico não é recomendado; saiba o motivo

Wilson Lima e a solidão do Poder

A Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomenda o uso de máscara durante o exercício físico, pois isso pode reduzir a capacidade de respirar confortavelmente, observando que o fator mais importante na prevenção da propagação da doença é o distanciamento.

O fisioterapeuta e especialista em condição física Grayson Wickham explicou em entrevista ao UOL o que acontece com a respiração durante o treino. "Devido ao aumento da resistência à respiração, é normal respirar mais rápido do que normalmente faria nos exercícios quando não usava a máscara. Pode não ser capaz de executar no mesmo nível."

Segundo a publicação, o uso da máscara ainda é o meio mais importante para se prevenir do coronavírus, e deve ser utilizada sempre que for sair de casa.