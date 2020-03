Sargento suspeito de atirar em PM é escoltado até delegacia em Manaus

Tempos amargos



Manaus/AM - O sargento do Exército Brasileiro J. C, suspeito de atirar em um policial militar do Amazonas, compareceu no fim da noite deste domingo (2) em uma delegacia da capital, acompanhado de militares que faziam sua escolta.

Segundo informações, o suspeito é lotado no Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA), e foi até a Central de Flagrantes da Zona Oeste, o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos sobre o caso.

A vítima da suposta briga de trânsito, o policial Hewerton Ribeiro de Lima, permanece no hospital 28 de Agosto em estado grave.

Após procedimentos na delegacia, o sargento pode ser liberado para responder pela Justiça Militar Federal.