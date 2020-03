Pacientes com gripe e seus familiares devem receber atestado para isolamento, informa Saúde

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Em pronunciamento nesta quinta-feira (19), o Ministério da Saúde anunciou o novo protocolo para a síndrome gripal a ser seguido por postos de saúde e pelos pacientes.

A partir de agora, pessoas com quadro leve de síndrome gripal deverão permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias a partir do início dos sintomas, sendo monitoradas a cada 2 dias, presencialmente ou por telefone, dependendo da organização de cada unidade de saúde.

O secretário de Atenção Primária à Saúde, Erno Harzheim, ressaltou a mudança: a partir de hoje, familiares de pessoas com diagnóstico com síndrome gripal receberão nas unidades de saúde também o atestado médico para permanecer os 14 dias em isolamento. Ele exemplificou: "Se nós três aqui fossemos uma família aqui na mesa e um de nós recebesse o diagnóstico de síndrome gripal, os outros dois não precisariam estar na unidade e o médico daria o atestado médico para essas duas pessoas permanecerem os 14 dias em isolamento dentro do domicílio, tentando manter o cuidado entre elas para este que está com o diagnóstico não transmitir para os familiares. Mas existe um número de transmissão por pessoas assintomáticas, e a transmissão é muito rápida.".

O ministro Luiz Henrique Mandetta também relembrou que quem estiver com sintoma de gripe, mesmo sem ser diagnosticado, deve também ficar em isolamento domiciliar. "Em caso de gripe, recolha sua família. Se precisar de atestado peça na unidade de saúde, dê o nome das pessoas [que moram com você] e permaneça dentro de casa.".

Harzheim completou, afirmando que não adianta fechar comércio e escolas se as pessoas não respeitarem o isolamento: "Lembrando que o isolamento familiar e distanciamento de idosos é muito mais eficaz do que fechar escolas, diminuir a circulação entre outros.".

Quadros mais graves

A pasta afirmou também que pessoas com sintomas respiratórios não devem procurar as portas de urgência e emergência, nem hospitais. O local a ser procurado são os postos de saúde de todo o Brasil. Quem for identificado como caso grave será encaminhado pelos próprios postos de saúde às unidades de emergência.