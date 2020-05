Confira datas do Enem para garantir atendimento especializado e nome social

Os vilões da pátria amada

O Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vai divulgar a lista dos candidatos que solicitaram atendimento especial para a realização do Enem no dia 5 de junho.

E quem quiser entrar com recurso caso tenha o atendimento negado terá entre os dias 8 e 12 de junho para isso. Já o resultado do recurso estará disponível seis dias depois, em 18 de junho.

Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio que quiserem ser tratados pelo nome social devem fazer o pedido entre os dias 1 e 5 de junho.

O resultado desses pedidos será divulgado no dia 12 do mesmo mês. Já os recursos nessa área deverão ser feitos entre os dias 15 e 19 de junho, e o resultado estará disponível no dia 25.

Lembrando que essas datas valem para as versões tanto digital quanto presencial do exame. Todas as informações relacionadas à edição deste ano do Enem poderão ser acompanhadas no portal ou pelas redes sociais do Inep e do MEC.



A data de aplicação do exame ainda não foi definida e será divulgada posteriormente.