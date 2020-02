Atendimento no Sambódromo

A Susam montou um posto médico no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho Sambódromo, em Manaus, para garantir atendimento à população que irá acompanhar os desfiles das escolas de samba. O posto começou a funcionar a partir de quinta-feira (20/02), permanecendo até sábado (22/02), último dia do desfile.

Os pacientes que necessitarem de atendimentos mais especializados serão encaminhados para unidades de referência, como prontos-socorros e SPAs.

Pacientes adultos, dependendo do problema, serão encaminhados para o SPA do bairro Alvorada, ou para o HPS 28 de Agosto. Já as crianças, caso tenham alguma ocorrência grave, serão levadas para o Pronto-Socorro da Zona Oeste.

Carnaboi

A equipe multiprofissional da Susam também atuará no Carnaboi, que será realizado na segunda-feira (24/02), também no Sambódromo. Nos dois eventos, além de profissionais de saúde, a secretaria manterá uma ambulância de prontidão para eventuais transportes de pacientes