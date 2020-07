Homem é preso por incendiar área de preservação ambiental ao botar fogo no próprio carro

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Um idoso de 66 anos foi preso, nesta segunda-feira (27), após causar incêndio em uma área de preservação ambiental, no Rio de Janeiro, ao colocar fogo em seu próprio carro.

O aposentado ateou fogo no próprio carro em uma tentativa de receber o valor da seguradora do veículo. De acordo com o Sistema Globo, ele teria pedido ajuda aos policiais e contou que tinha sido vítima de uma tentativa de roubo de carro e que os bandidos teriam ateado fogo no carro. A polícia desconfiou da versão e ao visitar 20 postos de combustível, descobriram que o homem foi visto comprando gasolina num galão.

Ainda de acordo com a publicação, aproximadamente setenta e dois bombeiros, 19 viaturas, além de um helicóptero, participam da maior operação de combate a incêndio florestal, que já devastou uma área de quase seis quilômetros quadrados..

A polícia continua as investigações sobre o caso e revela que as penas somadas às quais os delitos correspondem podem chegar a 15 anos de prisão