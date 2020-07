Natura contrata Thammy Miranda para campanha de Dia dos Pais e web reage

Sobre o 'cabo' que quebrou as pernas do deputado Josué Neto

Thammy Miranda foi escolhido pela marca de cosméticos Natura para estrelar uma ação do Dia dos Pais da empresa.

“É essa energia de presença, de estar junto, acompanhando e sendo companheiro que eu tenho e vou continuar tendo com ele. Ser pai é isso! Estar presente é o melhor presente’, escreveu ele em suas redes sociais ao fazer o ‘publi’.

A ideia divergiu opiniões dos internautas nas redes sociais e, neste domingo (26), o nome da empresa está nos assuntos mais comentados do Twitter. “

Porém os internautas não curtiram a ideia e, neste domingo (26), começaram a detonar a empresa no Twitter. “Deixa ver se eu entendi: o garoto propaganda da Natura, pra campanha do Dia dos Pais, é, na verdade, uma garota que virou um garoto. É isso produção???”, questionou um internauta. “A Natura acaba de perder um cliente, não vai ser eu q vou ficar olhando indiferente p essa bruta inversão de valores, e não me venha com essa babaquice de homofóbico”, criticou outro.