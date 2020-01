Nas redes sociais, Bolsonaro ironiza dados sobre ataques à imprensa

O presidente Jair Bolsonaro é responsável por 58% dos ataques à imprensa em 2019, segundo levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

De acordo com o site UOL, o relatório divulgado nesta quinta-feira (16), mostra que 208 ataques foram feitos a veículos de comunicação e jornalistas. Deste total, Bolsonaro foi responsável por 121 ataques. Nas redes sociais, o presidente ironizou as estatísticas e perguntado sobre os dados, ele respondeu "Pegaram o QI médio da galera da imprensa. Deu 58”.

Ainda de acordo com a publicação, a maioria dos ataques do chefe do Executivo está relacionado com a credibilidade da imprensa. "Em 2019, a modalidade tornou-se a principal forma de ameaça à liberdade de imprensa no Brasil e foi incluída no relatório diante da institucionalização da prática", disse a Fenaj.