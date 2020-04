Manu Gavassi nega ter falado de Chay Suede no BBB20 ao comentar sobre traições

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

A cantora Manu Gavassi, que ficou em terceiro lugar no BBB20, falou sobre as histórias de traições que contou durante sua participação no reality. Na ocasião, muitos internautas apontaram que ela estaria falando do ator Chay Suede, com quem manteve um relacionamento.

“Eu contei diversas histórias. Acho que é bem legal o jornalista ligar a notícia de traição a um nome de uma pessoa conhecida. Eu jamais responderia essas perguntas”, disse em entrevista à Globo.

Além disse, Manu disse que ficou feliz e honrada com o resultado do programa. “Fiquei muito honrada de perder para Thelminha, fiquei muito feliz com a final e com o resultado. Acho que descobri que sou muito mais corajosa do que imaginava. Esse desafio me deixou com muito medo. Agora quero viver, aceitar mais desafios e ser um pouquinho menos medrosa”.