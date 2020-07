Apoiador de Bolsonaro que ameaçou Felipe Neto participou de ataque contra o STF

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Leandro de Souza Cavalieri, que ameaçou Felipe Neto na frente do condomínio onde mora o youtuber, participou do disparo de fogos de artificio contra a sede do Supremo Tribunal Federal. A informação é do UOL.

Ainda segundo a publicação, o nome de Cavalieri foi listado pelo vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros ao denunciar o deputado federal Otoni de Paula (PSL-RJ) por difamação, injúria e coação contra o ministro Alexandre de Moraes.

Cavalieri e outros extremistas estão sendo investigados pela explosão de fogos de artificio ocorrida no dia 13 de junho no edifício-sede do Supremo.

“Estive na porta do condomínio onde ele mora, e o desafiei para um debate, mas o covarde não apareceu, fica fácil se fazer de macho atras das câmeras! Quer destruir a instituição mais importante de todas, que é a família”, escreveu ele se referindo ao youtuber.