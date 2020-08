Polícia pedirá avaliação sobre sanidade de homem que humilhou motoboy

A Polícia Civil colheu, nesta terça-feira (11), depoimentos de vizinhos do homem que humilhou o motoboy Matheus Pires Barbosa em um condomínio de casas em Valinhos (SP) . Dentre as pessoas ouvidas está o morador que gravou o vídeo que viralizou e gerou a repercussão nacional do caso, ocorrido em 31 de julho.

Segundo um site de notícias do Globo, o delegado responsável pela investigação, Luís Henrique Apocalypse Joia, informou que, após os depoimentos, vai juntar as provas e pedir à Justiça perícia sobre a sanidade mental do agressor, chamado Mateus Almeida Prado.

"Assim que todas as provas testemunhais e periciais forem colhidas, o delegado representa ao juiz pela instalação de incidente de insanidade mental. Aí o juiz concorda ou não", explicou o delegado.

Os investigadores também ouviram, nesta terça, uma guarda municipal que atendeu a ocorrência. Outros dois guardas já tinham prestado depoimento na tarde de segunda-feira (10), data em que o entregador também foi ouvido.

O advogado do motoboy apresentou, na manhã de segunda, uma representação criminal por injúria racial contra Prado.