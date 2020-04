Homem mata duas pessoas esfaqueadas e fere mais seis em padaria na França

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Duas pessoas foram mortas por um homem e mais seis ficaram feridas no centro da cidade de Romans-sur-Isère, no sudeste da França, neste sábado (4). Quatro, dos feridos, foram hospitalizadas em estado grave. O autor dos ataques usou uma faca para perfurar as vítimas, logo depois ele acabou sendo detido antes de agredir mais pessoas.

A possibilidade de ter ocorrido um ataque terrorista não é descartada, de acordo com informações da imprensa francesa. O autor dos ataques foi identificado como um refugiado do Sudão, com 33 anos, que tinha pedido asilo à França.

O ataque ocorreu enquanto pessoas aguardavam em uma fila do lado de fora de uma padaria, respeitando o distanciamento físico exigido na prevenção ao novo coronavírus. O homem ainda tentou esfaquear pessoas em outros estabelecimentos.

O presidente francês, Emmanuel Macron, classificou o crime como "um ato odioso" e manifestou solidariedade com as vítimas fatais e feridas.