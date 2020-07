Ataque hacker em massa no Twitter faz Bill Gates, Obama e Elon Musk divulgarem golpe

Wilson Lima vence a batalha política

Um ataque cibernético em massa aconteceu no Twitter nesta quarta-feira (15), fazendo perfis de pessoas famosas, como Bill Gates e Elon Musk, divulgarem um golpe com criptomoedas. A situação fez com que a rede social bloqueasse milhares de conta verificadas para tentar resolver o problema.

A mensagem fraudulenta publicada pelos perfis do criador da Microsoft e do CEO da SpaceX e Tesla prometia aos seguidores que doariam criptomoedas se os internautas enviassem determinada quantia em dinheiro, que seria devolvida em dobro.

“Estou me sentindo generoso por causa da COVID-19. Vou dobrar qualquer pagamento em bitcoin enviado para o meu endereço bitcoin na próxima hora. Boa sorte e fiquem seguros por aí!”, dizia a mensagem publicada no perfil de Elon Musk. A mensagem foi apagada, mas logo depois, os hackers publicaram mais uma com o mesmo teor.

O post feito no perfil de Bill Gates, que teve mais de 2 mil retweets antes de ser excluído, dizia: “Estou dobrando todos os pagamentos enviados ao meu endereço BTC nos próximos 30 minutos. Você me envia US$ 1.000, eu te envio US$ 2.000 de volta”.

Outras contas famosas hackeadas foram as de Barack Obama, Kanye West, do bilionário Warren Buffett, do empresário Michael Bloomberg, do candidato à presidência Joe Biden, e da Apple.



De acordo com o Tecnoblog, muitas pessoas caíram na fraude, desembolsando o equivalente a R$ 633 mil.

O possível ataque é investigado pelo Twitter, que trabalha para corrigir o problema. As contas verificadas foram bloqueadas pela rede social, por volta das 19h15, No Brasil, por exemplo, Felipe Neto explicou para os seguidores que teve sua conta bloqueada devido a manutenção no Twitter.