Tiroteio em manifestação deixa uma pessoa morta e outra ferida nos Estados Unidos

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, neste sábado (27) após um tiroteio durante um protesto na cidade de Louisville, em Kentucky, nos Estados Unidos.

De acordo com o Estadão, o protesto aconteceu contra a morte de uma mulher negra, Breonna Taylor, assassinada a tiros dentro de casa por investigadores há cerca de três meses. Ela dormia com o namorado quando policiais arrombaram sua casa após uma denúncia 'fake' de que havia drogas no local. Para se defender de um suposto criminoso, o namorado de Breonna pegou uma pistola e atirou contra os policiais. Ela morreu ao ser atingida com 22 tiros disparados pela polícia.

O prefeito de Louisville, Greg Fisher, se pronunciou nas redes sociais e lamentou pela violência. Ainda de acordo com o site, o estado de saúde das vítimas e detalhes sobre o caso ainda não foram divulgadas.