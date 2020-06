Surfista morre ao ter perna dilacerada por tubarão de três metros

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

Um surfista morreu depois de ser atacado por um tubarão nesse domingo (7)na praia de Kingscliff, no sul de Brisban, Austrália. A vítima teve a perna abocanhada pelo animal de três metros.

Outros surfistas que estavam um pouco mais distantes ainda chegaram a socorrer o homem e conseguiram espantar o tubarão, mas ele resistiu ao ferimentos e morrer enquanto era socorrido na costa da ilha.

A identidade do surtia não foi revelada, mas segundo a AFP, conhecidos disseram que ele tem cerca de 60 anos. Esse é o terceiro ataque de tubarão só nesse ano no local, mas o primeiro com morte registrada.