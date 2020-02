Em ataque de fúria pitbulls atacam 4 pessoas em avenida; Um foi baleado

Dois cães da raça Pitbull atacaram e feriram quatro pessoas no meio de uma avenida nessa sexta-feira (7). Um deles precisou ser baleado por um guarda municipal pra poder soltar a vítima, mesmo ferido fugiu, mas foi capturado pouco depois.

O caso ocorreu na avenida Dom Pedro, uma das vias de maior circulação de pedestres da Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Os animais haviam acabo de fugir de casa e atacaram primeiras pessoas que encontraram no caminho, entre elas uma mulher e o guarda Messias Sousa.

De acordo com o sistema de informações da Globo, Messias relatou que viu os cachorros derrubarem uma senhora no chão de um deles se atracar a ela mordendo-lhe as pernas. Ele tentou afastar o animal, mas ele não largava e ele optou por atirar. O agente ainda chegou a ser atacado, e o animal enfurecido correu para outra direção e foi pego mais a frente.

O segundo foi capturado e ambos seguiram para o veterinário. Após a confusão, o dono dos animais apareceu e disse que a dupla tinha fugido de casa. Ele foi encaminhado para a delegacia.