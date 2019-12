Após gesto heróico, homem que salvou garotinho de pitbull recebe presente inesperado

Na última quinta-feira (18), Patrick do Céu presenciou uma cena desesperadora: um pitbull atacava um garotinho de 5 anos na rua. Sem pensar duas vezes, Patrick lutou contra o animal, para que ele soltasse a criança. O caso aconteceu no Rio de Janeiro.

O vídeo circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (23) e mostraram o ato heróico do jovem. De acordo com o Hugo Gloss, em questão de segundos ele consegue tirar a criança do animal e a coloca no teto de um carro. Pouco depois, é ele quem luta para se salvar do cão.

“Quando eu vi aquilo, eu coloquei na minha cabeça que era a minha filha e eu tinha que salvar”, disse ele. Após ficar conhecido como herói, Patrick chegou a dar uma entrevista em uma emissora de TV do Rio, e foi aí que a ‘recompensa’ chegou. Um telespectador que viu a entrevista de Patrick, que está desempregado, se comoveu com a história dele e lhe ofereceu um curso profissionalizante: “Ele agiu com muita inteligência e agilidade. Vimos que ele está precisando de um emprego. Sendo assim, estamos oferencendo a oportunidade para que faça um curso de segurança caso essa seja a vontade dele”, disse o telespectador.

Além do curso, outro telespectador, que soube que o celular de Patrick quebrou enquanto ele ajudava criança, se ofereceu para consertar o aparelho.