No Jornal Nacional, William Bonner comenta sobre 'nuvem de ganhafotos' e vídeo viraliza na web

O jornalista William Bonner deu o que falar, nesta terça-feira (23), durante o Jornal Nacional, após comentar sobre a ‘nuvem’ de gafanhotos que chegou na na fronteira do Brasil com a Argentina, no Rio Grande do Sul.

O apresentador desabafou depois que a sua companheira de bancada, a jornalista Renata Vasconcello noticiou que os gafanhotos assustaram os agricultores da área e que, segundo o Ministério da Agricultura, especialistas argentinos consideram mais provável que os gafanhotos não afete o Brasil.

"E o Brasil inteiro torcendo para os especialistas argentinos, né? Vamos combinar que não precisava também disso agora”, disse Bonner fazendo referência aos problemas que o Brasil enfrenta em meio à pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 51 mil pessoas no país.

O comentário dele viralizou nas redes sociais e o público vibrou com a opinião de William Bonner.