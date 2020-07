Candiru, o peixe assassino que pode entrar na sua vagina, pênis e até ânus

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

O candiru é um peixe nativo da Amazônia. Apesar de parecer inofensivo, esse pequeno é um parasita que pode causar estragos. Quem mora na região Norte do país, com certeza já deve ter ouvido alguma história com candirus, que são capazes de penetrar na uretra, ânus ou até vagina de banhistas desavisados.

Atraído pela urina, o candiru, que normalmente mede cerca de 7 centímetros de comprimento, não faz distinção de sexo. Ele acaba provocando pequenos cortes ao entrar nos corpos das vítimas e só pode ser removido através de cirurgias, pois suas nadadeiras possuem formato de quarda-chuva. Existem casos em que este parasita chega a medir 40 centímetros de comprimento. Imagina a dor?

Apesar de muitos acreditarem que os ataques desses pequenos sejam lenda, existem vários registros desse caso, como em janeiro deste ano, na Praia da Ponta Negra.

Todo cuidado é pouco. Por isso, na hora de fazer xixi, saia da água. Além disso, nada de tomar banho nu em rios e evite calções e biquínis folgados.

