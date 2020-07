Chris Evans dá escudo do Capitão América para menino que salvou irmã

Wilson Lima e a teoria do nada

O pequeno Bridger Walker, de apenas 6 anos, salvou a irmã mais nova de ser atacada por um cachorro. A criança levou 90 pontos no rosto, e teve sua história contada pela tia, Nicole Walker, pelo Instagram.

"Meu sobrinho é um herói que salvou a irmã pequena de um ataque de cachorro. Ele levou a mordida para que o animal não pegasse sua irmã”.

Mesmo gravemente ferido, o menino segurou a irmã e saiu correndo para manter-la segura.

O post viralizou, e a atitude do menino comoveu o mundo. Estrelas como Mark Ruffalo, e Octavia Spencer mandaram mensagens para o pequeno herói.

Chris Evans também enviou uma mensagem dizendo que admira muito a coragem do menino.

"Essa é uma mensagem para o Bridger. Olá! Aqui é o Capitão América, como você está, colega? Eu li a sua história e vi o que você fez. Eu sei que você ouviu muito isso nos últimos dias, mas deixe eu dizer de novo: cara, você é um herói. O que você fez foi tão corajoso, tão altruísta. Sua irmãzinha tem tanta sorte em te ter como irmão mais velho, seus pais devem estar muito orgulhosos de você", disse o ator que interpreta o Capitão América, um dos personagens preferidos de Bridger, que gosta de super-heróis.

Evans ainda avisou que irá enviar um "escudo autêntico" do Capitão América para o menino. "Eu vou achar seu endereço e te mandar um escudo autêntico do Capitão América porque você merece. Continue sendo o homem que você é, nós precisamos de pessoas como você. Aguenta aí. Eu sei que a recuperação pode ser difícil, mas baseado no que eu vi, acho que não tem muito que possa te parar".