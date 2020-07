Cachorro morre ao defender dona de ataque de abelhas

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Duas mulheres e dois cachorros foram atacados por um enxame de abelhas no estacionamento do Parque da Cidade, em Brasília. Um dos cães que tentou defender a dona morreu com mais de 200 picadas do focinho.

Segundo um site de notícias do Globo, o caso ocorreu por volta das 10h de domingo (19), no estacionamento 6 do parque, quando a advogada Luana Iara Vieira, de 38 anos, chegava no local com brinquedos para passar um tempo com os pets.

“Eu sequer consegui descer minhas coisas do carro, e as abelhas viera”, disse em entrevista ao Globo.

Luana estava acompanhada da mãe, de 72 anos, e os dois cachorros: Beck, de quatro anos e Tufão, de sete anos, que morreu em decorrência das picadas.

“Foi muito rápido, minha mãe começou a gritar. E já tinham muitas abelhas no corpo. O pelo dos cachorros já estava tomado de abelha”, contou a advogada.

Segundo Luana, o ataque durou cerca de 15 minutos. Nesse período, ela conseguiu se livrar de alguns insetos batendo no corpo e rolando no chão. O Corpo de Bombeiros foi chamado por uma mulher que estava próximo ao local.

“Ninguém conseguia nos ajudar, e eu entendo o receio. Um homem chegou a me oferecer carona, mas eu falei que não podia entrar no carro dele daquele jeito, porque tinha muita abelha no corpo ainda”, disse.

Tudo só acabou com a chegada dos militares, que usaram jato de água com mangueira para espantar as abelhas, segundo Luana. De acordo com os bombeiros, uma equipe fez uma ronda pelo local, após o incidente, e "verificou que os insetos não ofereciam mais riscos para ninguém que estava ali".