37 crianças e dois adultos são esfaqueados durante ataque à escola na China

Um ataque à um escola chinesa deixou ao menos 37 crianças e dois adultos feridos à golpes de faca na cidade de Cangwu, no Sul do país, na manhã dessa quinta-feira (4).

De acordo com informações da agência internacional AFP, o autor do ataque seria o próprio segurança da escola, um homem de 50 anos.

O ataque ocorreu no início da manhã, por volta das 8h30, no horário local. As autoridades não deixaram claro se o segurança foi preso, mas garantiram que nenhuma das vítimas corre risco de vida.

Elas seguem hospitalizadas em unidades da região e o quadro de saúde de todas é estável. O motivo do ataque ainda não foi divulgado.