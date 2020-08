Neymar brilha, PSG vira no fim e garante vaga nas semifinais da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain fez história nesta quarta-feira (12) ao vencer de forma heróica por 2 a 1 a Atalanta e se classificar para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Neymar foi destaque do time francês como o melhor em campo e em dois lances cruciais ajudou o PSG a virar a partida no finalzinho do jogo.

A partida foi realizada em jogo único no Estádio da Luz, em Portugal. O gol da Atalanta saiu aos 26 minutos do primeiro tempo, marcado por Pasalic. Logo no início do jogo, aos 2 minutos, Neymar perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Neymar ainda perdeu outra chance aos 41 minutos da primeira etapa, quando recebeu um presente da defesa da Atalanta, mas também desperdiçou em chute para longe.

No segundo tempo, a partida ficou acirrada, com o PSG tentando buscar o empate, mas tendo dificuldades para furar o bloqueio da Atalanta. Mbappé entrou no jogo no segundo tempo, mas a partida culminava para eliminação do PSG até os 45 minutos do segundo tempo quando Marquinhos marcou de forma chorada com bola que sobrou após chute de Neymar na pequena área.

Choupo-Moting garantiu a classificação dos franceses aos 48 minutos, com gol marcado após passe mágico de Neymar.

O rival do PSG nas semifinais será definido nesta quinta-feira (13) em jogo entre o RB Leipzig e o Atlético de Madrid, que vai ser realizado no estádio José Alvalade, em Portugal. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a partir das quartas de finais as partidas da Liga dos Campeões serão realizadas em jogo único, todas em Portugal.