Cai pela primeira vez o valor de mercado do atacante Neymar Jr

O valor de mercado de Neymar caiu pela primeira vez desde que começou sua carreira. Segundo o site "Transfermarkt", o brasileiro, que já chegou a ter valor estimado em 180 milhões de euros (cerca de R$ 813 milhões), hoje é avaliado em 160 milhões de euros (aproximadamente R$ 723 milhões). Ainda quando jogador do Santos, Neymar viu seu passe sair de 1 milhão de euros (R$ 3 milhões), em 2009, para 50 milhões de euros (R$ 129 milhões) antes de ser vendido para o Barcelona, em 2013. Lá, onde viveu seus melhores anos como profissional, conseguiu alcançar o valor de 100 milhões de euros (R$ 369 milhões) entre 2015 e 2017. As informações são do site Uol.

Logo após sua transferência para o PSG, o jogador passou a ser avaliado em 150 milhões de euros (R$ 655 milhões), tendo o pico entre os anos de 2017 e 2019.

Desde que começou a jogar profissionalmente pelo Santos, em 2009, o atleta nunca havia sofrido uma baixa no seu preço. O máximo que aconteceu foi se manter estável em alguns períodos no clube brasileiro, no Barcelona e no próprio Paris Saint-Germain. Ainda assim, Neymar é o segundo jogador com valor de mercado mais alto, empatado com Sterling e atrás somente do seu companheiro de clube, Mbappé.