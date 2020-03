Atacante do Bayern de Munique, Lewandowski doa mais de R$ 5 milhões para combater coronavírus

O inimigo invisível

O atacante do Bayern de Munique, Robert Lewandowski e sua esposa, Anna, anunciaram neste sábado (21), no Instagram, a doação de milhão de euros (aproximadamente R$ 5,5 milhões) para ajudar no combate ao novo coronavírus.

"Todos estamos cientes das dificuldades da situação que nos rodeia. Hoje, estamos todos jogando em um time. Sejamos fortes nessa luta. Se pudermos ajudar alguém, vamos fazê-lo. Decidimos doar 1 milhão de euros para contribuir para a luta contra o coronavírus. Essa situação afeta cada um de nós, por isso estamos perguntando novamente: siga as instruções, ouça quem sabe melhor. Seja responsável", escreveu na rede social.

A doação foi feita na plataforma "We kick corona" (Nós chutamos o corona, em inglês), que é um fundo social e online disponível para ajudar na luta contra o Covid-19.