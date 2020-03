Filho de 9 meses do atacante Raniel, do Santos, está na UTI

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

O bebê de apenas 9 meses, filho do atacante Raniel, do Santos, está na UTI desde a última segunda-feira (23), após sofrer um acidente doméstico. A criança, chamada Felipe, se afogou na piscina da família.

Segundo o Sistema Globo, Raniel não se manifestou sobre o acidente, mas sua esposa, Aline, usou as redes sociais para pedir corrente de orações ao filho do casal. O Santos, na madrugada desta quinta-feira (27), em seu perfil no Instagram desejou boa recuperação ao bebê Felipe: "Desejamos sua recuperação o mais rápido possível e convocamos, também, a nação santista a enviar energias positivas ao nosso atleta. Força, família. Estamos com vocês!”

Ainda de acordo com a publicação, a assessoria de imprensa de Raniel divulgou a seguinte nota:

"A Futpress Comunicação vem a público para desejar força, luz e muita proteção ao pequeno Felipe, filho mais novo do atacante Raniel, que acabou sofrendo um acidente doméstico nos últimos dias e se encontra na UTI. Sem mais, desejamos que o pequeno se recupere o quanto antes.

Contamos com o apoio, orações e o carinho de todos para que Felipe saia dessa. #ForçaFelipe".