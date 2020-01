Homem morre atacado por seu galo a caminho de rinha

Um indiano de 50 anos morreu após ser atacado por seu galo quando estava a caminho de uma rinha. Saripalli Chanavenkateshwaram Rao foi atingido no pescoço por uma lâmina amarrada à garra do galo no último dia 15 de janeiro.

De acordo com informações de um porta-voz da polícia dadas à rede de televisão norte-americana CNN, o homem, pai de três filhos, foi atingido quando o galo tentava escapar. Ele chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu.

Rao, que morava no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, participava regularmente de rinhas de galos. Embora ilegais desde 1960, as rinhas são comuns na Índia.