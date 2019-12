Vídeo chocante mostra pitbull atacando criança de 5 anos no meio da rua

Um jovem salvou um menino de 5 anos do ataque de um pitbull no Parque Anchieta, na Zona Norte do Rio. Patrick do Céu, de 20 anos, apareceu em imagens de uma câmera de segurança colocando a criança no teto de um carro.

Segundo um site de notícias do Globo, o animal também atacou Patrick, que depois se desvencilhou e conseguiu se proteger.

A criança estava com a babá. Patrick disse que não se considera um herói, e que pensou na própria filha, de 2 anos de idade.

O jovem e a criança sofreram apenas alguns cortes. O cachorro foi levado pelos bombeiros. O dono ainda não foi encontrado.