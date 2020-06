Aparição de mercúrio e eclipse lunar poderão ser vistos a olho nu nesta semana

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Nesta primeira semana de junho acontecerá dois fenômenos da astronômicos que poderão ser vistos a olho nu: eclipse da lua e aparição de Mercúrio no céu.

O primeiro espetáculo celeste ocorrerá na quinta-feira (4), com a aparição de Mercúrio no céu e poderá ser melhor visualizado no entardecer. Dica é olhar para o horizonte oeste a partir de uma hora antes do pôr do sol e logo após ele se pôr.

No dia seguinte, na sexta-feira (5), ocorrerá um eclipse lunar penumbral. Neste fenômeno, a Lua passará por uma área parcialmente iluminada da Terra, chamada de penumbra. Nessa passagem, a Lua estará cheia e menos brilhante do que o normal. Isto ocorre porque uma parte da luz do Sol é impedida de chegar à Lua.

A Lua deve passar pela penumbra da Terra apenas 3 vezes neste ano, sendo a passagem da próxima sexta a única que ocorre no início da noite.