Saiba quais signos são mais controladores

Com boas ou más intenções, alguns signos são capazes de tentar manipular as pessoas ou situações. Eles usam palavras ou gestos bem discretos para se manter no controle de tudo.

De acordo com o UOL, os três signos que são manipuladores:

1. Touro

É muito sociável, mas busca sempre o perfeccionismo, bom gosto e beleza. Gosta de possuir e a sua faceta observadora faz com que consiga ver nas entrelinhas a forma de conseguir aquilo que quer. Teimoso ao máximo, tende a esconder esse traço da sua personalidade quando quer controlar uma situação.

2. Câncer

É sensível e emocional, porém o indivíduo de Câncer é altamente controlador com as pessoas que estão ao seu redor. Dono de uma percepção e intuição invejáveis, é capaz de absorver os sentimentos alheios com facilidade e assim saber a melhor maneira de fazerem aquilo que ele quer.

3. Escorpião

Analisa intensamente os seus sentimentos e os dos outros, fazendo com que saiba com precisão a melhor maneira de manipular os outros. Cuidadoso com a sua reputação, tenta disfarçar esse controle que exerce para que os demais não se apercebam das suas intenções.