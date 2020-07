Alerta: três signos que podem reencontrar ex em agosto

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Com a chegada do mês de Agosto, alguns signos do zodíaco podem ser contemplados com uma reaproximação do ex, 'do nada'. De acordo com o site Uol, é melhor ficar atento aos sinais, principalmente se pertencer a um destes três signos:

1. Leão

Se o leonino não bloqueou o (a) ex, há grandes chances dele (a) arriscar e enviar uma mensagem. O gesto pode ser motivado pelo fato da pessoa estar passando por um momento mais difícil na vida, mas a verdade é que provavelmente não mudou a sua maneira de ser e de estar. Tenha cautela e não se esqueça que você controla a situação.

2. Câncer

Talvez após o término da relação tenha ficado no ar um assunto inacabado e essa pessoa ainda quer falar sobre isso. Neste caso, a aproximação tende a ser menos ou nada romântica, trata-se afinal mais de um 'ajuste de contas'. Como tal, coloque o sentimentalismo de lado, permaneça calmo e seja prático.

3. Gêmeos

Um ex poderá entrar em contato por estar passando um momento complicado. Se decidir ajudar, tenha atenção - seja prático e lógico, para não acabar sendo arrastado pelos problemas alheios. Já quem tem um ex companheiro que vive longe poderá ver essa pessoa reaparecer. Tente evitar discussões: o perdão será o melhor caminho.