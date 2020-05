Mãe de Cameron Boyce chora no primeiro aniversário do filho após morte do astro; vídeo

Os vilões da pátria amada

O ator da Disney Cameron Boyce, faleceu aos 20 anos em 6 de julho do ano passado, e nesta quinta-feira (28) o ator completaria 21 anos.

Na primeira data sem o filho, a mãe do astro, Libby Boyce, se emocionou muito ao agradecer as mensagens deixadas pelos fãs, na página da ONG que leva o nome de Cameron.

"Oi, pessoal, estou lendo todas as mensagens na página da Cameron Boyce Foundation, com todos os comentários com as doações e estou realmente impressionada com tantas pessoas que amavam Cameron… Sabe, eu só queria agradecer por ele ser tão querido e nós realmente faremos coisas incríveis para que a morte dele não seja em vão. Obrigada", completou Libby.