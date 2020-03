Asteróide com chances de colidir com a Terra tem imagem divulgada

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Desde que foi descoberto há mais de duas décadas, Bennu vem sendo tratado como o "asteroide do apocalipse" por sua probabilidade de colidir com a Terra. Agora, a NASA divulgou uma nova imagem em altíssima resolução do asteroide Bennu (clique aqui), registrada pela sonda OSIRIS-Rex, que mostra o asteroide em detalhes nunca antes divulgados. A foto ajudará a guiar a nave em sua missão até a superfície dele, com o objetivo de coletar amostras para análise na Terra.

Ela foi feita entre os dias 7 de março e 19 de abril de 2019, a cerca de 3 a 5 quilômetros de distância da superfície do Bennu.

Foto: Tech Break

Segundo o Uol, Bennu foi descoberto em 11 de setembro de 1999, o 101955 Bennu é um asteroide com pouco mais de 490 metros de diâmetro, que cruza a órbita terrestre a cada seis anos. Conforme cálculos dos astrônomos, ele tem 1 chance em 2.500 de colidir com a Terra no ano 2135, por isso recebeu o apelido de 'asteroide do fim do mundo'.